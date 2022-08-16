Ankara'da fırtınada ölen stajyer Taha'nın ilk iş günüymüş - Son Dakika
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Ankara'da fırtınada ölen stajyer Taha'nın ilk iş günüymüş

16.08.2022 13:20
Ankara'da fırtınada ölen stajyer Taha'nın ilk iş günüymüş

ANKARA'da, dün fırtınada inşaattaki beton kalıplarının üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hacettepe Üniverisitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Taha Öztürk'ün (21), stajyer olarak ilk iş günü olduğu öğrenildi.

ANKARA'da, dün fırtınada inşaattaki beton kalıplarının üzerine devrilmesi sonucu hayatını kaybeden Hacettepe Üniverisitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Taha Öztürk'ün (21), stajyer olarak ilk iş günü olduğu öğrenildi. Öte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın soruşturması kapsamında, inşaatta çalışmalar durduruldu.

Olay, dün saat 16.30 sıralarında, Yenimahalle ilçesi Hipodrom Caddesi'ndeki site inşaatında meydana geldi. Kent genelinde aniden etkili olan fırtına sonrası inşaatta bulunan tahtalar, sağa sola uçuşmaya başladı. Bu sırada inşaatta görevli Hacettepe Üniverisitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Taha Öztürk, Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Mimarlık Bölümü öğrencisi Ege Kıratlı (21) ile ODTÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü öğrencisi Emre Çetin (22), yakınlarındaki beton kalıplarının altında kaldı. Kurtarılan gençler,  lk müdahalenin ardından ambulanslarla Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi ile Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbni Sina Hastanesi'ne kaldırıldı. Taha Öztürk, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti; Kıratlı ve Çetin'in ise sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.

Taziye mesajı yayımlayan Hacettepe Üniversitesi'nce "Üniversitemiz İnşaat Mühendisliği bölümü 3'üncü sınıf öğrencisi Taha Öztürk, Ankara'da yaşanan fırtına nedeniyle meydana gelen elim kaza sonucu vefat etmiştir. Öğrencimize Allah'tan rahmet, ailesi ve sevenlerine baş sağlığı dileriz" denildi. Taha Öztürk'ün, dün stajyer olarak ilk gününü geçirdiği öğrenildi. Öztürk'ün cenazesi, ikindi vakti Ahmet Efendi Camii'nde kılınacak namaz sonrası Karşıyaka Mezarlığı'nda toprağa verilecek.SORUŞTURMA BAŞLATILDI, ÇALIŞMALAR DURDUÖte yandan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında, inşaattaki çalışmalar durduruldu.


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Ankara'daki fırtınada yaşamını yitirmişti! İlk iş günü olduğu öğrenildi Ankara'daki fırtınada yaşamını yitirmişti! İlk iş günü olduğu öğrenildi Başsavcılık, stajyer mühendisin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlattı Başsavcılık, stajyer mühendisin hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturma başlattı
Kaynak: DHA

Ankara Başsavcılığı, Fırtına, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da fırtınada ölen stajyer Taha'nın ilk iş günüymüş - Son Dakika

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SON DAKİKA: Ankara'da fırtınada ölen stajyer Taha'nın ilk iş günüymüş - Son Dakika
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