Hastane önünde darbedilmiş bulunan genç hayatını kaybetti

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Çevik (24), önceki gün akşam saatlerinde yaptığı bir telefon görüşmesinin ardından evinden ayrıldı.

Kaynak: AA

Hüseyin Çevik, Ankara, Güncel, Son Dakika

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