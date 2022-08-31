Hastane önünde darbedilmiş bulunan genç hayatını kaybetti - Son Dakika
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Hastane önünde darbedilmiş bulunan genç hayatını kaybetti

31.08.2022 16:24
Hastane önünde darbedilmiş bulunan genç hayatını kaybetti

Ankara'da dün sabaha karşı bir hastanenin acil servisi önüne darbedilmiş bulunan kişi yaşamını yitirdi.

Ankara'da dün sabaha karşı bir hastanenin acil servisi önüne darbedilmiş bulunan kişi yaşamını yitirdi.

Alınan bilgiye göre, Hüseyin Çevik (24), önceki gün akşam saatlerinde yaptığı bir telefon görüşmesinin ardından evinden ayrıldı.

Kendisinden bir süre haber alınamayan Çevik, dün sabaha karşı darbedilmiş halde Sincan Devlet Hastanesi önünde bulundu.

Ağır yaralı Çevik, buradaki müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince bir zanlının gözaltına alındığı öğrenildi.

Hüseyin Çevik'in cenazesinin Beypazarı ilçesinde toprağa verildiği öğrenildi.

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Kaynak: AA

Hüseyin Çevik, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hastane önünde darbedilmiş bulunan genç hayatını kaybetti - Son Dakika

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