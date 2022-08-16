Ankara'daki fırtınada hayatını kaybeden stajyer inşaat mühendisi toprağa verildi - Son Dakika
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Ankara'daki fırtınada hayatını kaybeden stajyer inşaat mühendisi toprağa verildi

16.08.2022 18:08
Ankara'daki fırtınada hayatını kaybeden stajyer inşaat mühendisi toprağa verildi

Ankara'da dün yaşanan şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle inşaatta kolon kalıplarının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk toprağa verildi.

Ankara'da dün yaşanan şiddetli fırtına ve sağanak nedeniyle inşaatta kolon kalıplarının devrilmesi sonucu hayatını kaybeden stajyer inşaat mühendisi Taha Öztürk toprağa verildi.

Öztürk için ikindi namazının ardından Karşıyaka Mezarlığı Ahmet Efendi Camisi'nde cenaze namazı kılındı.

Cenazeye, Öztürk'ün ailesi, oyuncusu olduğu Hacettepe Üniversitesi Amerikan futbolu takımından arkadaşları ve akademisyenler katıldı.

Öztürk'ün cenazesi Karşıyaka mezarlığına defnedildi.

Olay

Hacettepe Üniversitesi İnşaat Mühendisliği öğrencisi Taha Öztürk ve beraberindeki 2 stajyer mühendis, Yenimahalle'de yapımı devam eden inşaatta, dün 16.30 sıralarında incelemelerde bulunurken, rüzgarın şiddetini artırması nedeniyle kolon kalıbının devrilmesi sonucu yaralanmış, Öztürk kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti.

Kazanın ardından inşaatta çalışmalar durdurulmuş, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatılmıştı.

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Kaynak: AA

Karşıyaka, Fırtına, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'daki fırtınada hayatını kaybeden stajyer inşaat mühendisi toprağa verildi - Son Dakika

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