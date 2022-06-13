Ankara'da "Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Konferansı" düzenlendi - Son Dakika
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Ankara'da "Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Konferansı" düzenlendi

13.06.2022 13:36
Ankara'da "Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Konferansı" düzenlendi

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, "90'lı yıllardan bu yana taraf olduğumuz sözleşmeler, akitler ve Bakanlık olarak koordine ettiğimiz faaliyetler çerçevesinde Kovid-19 dönemine kadar (çocuk işçiliğini ortadan kaldırma) istatistiklerde çok ciddi bir iyileşme...

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, "90'lı yıllardan bu yana taraf olduğumuz sözleşmeler, akitler ve Bakanlık olarak koordine ettiğimiz faaliyetler çerçevesinde Kovid-19 dönemine kadar (çocuk işçiliğini ortadan kaldırma) istatistiklerde çok ciddi bir iyileşme olduğunu görüyoruz." dedi.

Ankara'da bir otelde, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonunun (UNICEF) katkılarıyla "Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü" dolayısıyla düzenlenen konferansa, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, UNICEF Türkiye Temsilcisi Regina de Dominicis'in yanı sıra çok sayıda davetli katıldı.

Konferansta konuşan Alpkan, Bakanlığın Türkiye'de çocuk işçiliğiyle mücadele kapsamında önemli çalışmalar yaptığını söyledi.

Türkiye'de 1990'lı yıllardan bu yana çocuk işçiliğiyle mücadelede çok önemli mesafeler katedildiğini belirten Alpkan, bu bağlamda uluslararası örgütlerle imzalanan sözleşmeler ve anlaşmalarla iş birliğine devam ettiklerini vurguladı.

Alpkan, Türkiye'nin çocuk işçiliğini ortadan kaldırma konusundaki mücadelesine dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"90'lı yıllardan bu yana taraf olduğumuz sözleşmeler, akitler ve Bakanlık olarak koordine ettiğimiz faaliyetler çerçevesinde Kovid-19 dönemine kadar (çocuk işçiliğini ortadan kaldırma) istatistiklerde çok ciddi bir iyileşme olduğunu görüyoruz. Çocuk işçiliği yüzde 15'in biraz üstünden yüzde 5'in biraz altına inmiş durumda ama bu genel olarak çocuk ve genç istatistiklerde ikisi beraber."

Alpkan, Bakanlığın çocuk işçiliğini önlemeye yönelik yaptığı çalışmalara ilişkin de bilgi verdi.

"Türkiye'nin çabalarına destek vermeye devam edeceğiz"

UNICEF Türkiye Temsilcisi Dominicis de dünyada 160 milyondan fazla çocuk işçi bulunduğunu ve Kovid-19 salgınının etkisiyle ortaya çıkan ekonomik durumdan ötürü milyonlarca çocuğun çocuk işçi olarak risk altında olduğunu söyledi.

Çocuk işçiliğin, çocuklar üzerindeki olumsuz etkilerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Dominicis, her çocuğun haklarına sahip olması ve çocukluğunu yaşaması gerektiğini dile getirdi.

Çocuk işçiliğiyle mücadele alanında Türkiye ile iş birliğini devam ettireceklerinin altını çizen Dominicis, Türkiye'nin bu konudaki çabalarına destek vermeyi sürdüreceklerini belirtti.

Dominicis, Türkiye'nin 11. Kalkınma Planı'nın Türkiye'de çocuk işçiliğini ortadan kaldırmak için önemli hedefler ortaya koyduğunu kaydetti.

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Kaynak: AA

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, Türkiye, Ankara, Çocuk, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da 'Dünya Çocuk İşçiliği ile Mücadele Günü Konferansı' düzenlendi - Son Dakika

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