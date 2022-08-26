Ankara'daki kazada ölen polis memuru için tören - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'daki kazada ölen polis memuru için tören

26.08.2022 17:24
Ankara'daki kazada ölen polis memuru için tören

ANKARA'da, durakta otobüs beklediği eşi Semiha Yeşilırmak ile birlikte hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Orhan Yeşilırmak için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce tören düzenlendi.

ANKARA'da, durakta otobüs beklediği eşi Semiha Yeşilırmak ile birlikte hafif ticari aracın çarpması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Orhan Yeşilırmak için Ankara Emniyet Müdürlüğü'nce tören düzenlendi.

Yenimahalle ilçesinde dün Adnan Sevinç'in kullandığı 41 AJS 043 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak yol kenarındaki otobüs durağına çarptı. Kazada, durakta otobüs bekleyen TBMM'de görevli polis memuru Orhan Yeşilırmak ve eşi Semiha Yeşilırmak ağır yaralandı. Yeşilırmak çifti, kaldırıldıkları Ankara Onkoloji Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Ankara İl Emniyet Müdürlüğü, Orhan Yeşilırmak için bugün tedavi gördüğü hastanedeki Osman Efendi Camisi'nde tören düzenledi. Törene, aile yakınlarının yanı sıra TBMM Genel Sekreteri Mehmet Ali Kumbuzoğlu ve İçişleri Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı katıldı. Cenazede Kur'an-ı Kerim okunduktan sonra dua edildi. Törenin ardından Orhan Yeşilırmak ve eşinin cenazesi, memleketleri Artvin'e uğurlandı. Yeşilırmak çiftinin cenazesi, yarın öğle namazı sonrası Artvin merkeze bağlı Aşağımaden köyünde toprağa verilecek.

Öte yandan gözaltına alınan hafif ticari aracın sürücü Adnan Sevinç, emniyetteki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


YORUMLAR
500
Mudanya Belediyesi 100. Yıl Danışma Kurulu Toplandı Mudanya Belediyesi 100. Yıl Danışma Kurulu Toplandı Başkentte sürücüyle para isteyen kişi arasındaki kavgaya polis müdahale etti Başkentte sürücüyle para isteyen kişi arasındaki kavgaya polis müdahale etti
Kaynak: DHA

Emniyet Müdürlüğü, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'daki kazada ölen polis memuru için tören - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:45 Efsane kaleci Volkan Demirel'in kura toplarıyla mücadelesi törene damga vurdu!
16:36 Gülşen'in tutuklanmasına tepki gösteren Yıldız Tilbe'den sıra dışı öneri: Sanatçılar yasal olarak dokunulmaz ilan edilsin
16:21 Ünlü aktivist Tash Peterson deri ürünler satan markayı soyunarak protesto etti
16:20 Türkiye, Finlandiya ve İsveç görüşmesinde terörizmle mücadele mesajı yinelendi
16:07 UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcilerimiz Başakşehir ve Sivasspor'un rakipleri belli oldu
16:04 Eşi ile 3 kızını katleden adam, o geceyi anlattı: Duyduğum sesler beni tehdit ediyordu, çocuklarıma ateş ettiğimi hatırlamıyorum
15:41 Gülşen'in 4 yıl önce "Çorabını çek, başkan geliyor" diyen sunucuya verdiği tepki tekrar gündem oldu
15:14 İcra düzenlemesinin yeni detaylar! 15 Ağustos'a kadar icra işlemi olan dosyaları kapsayacak
15:11 İsrail Maslahatgüzarı dikkat çeken gelişmeyi duyurdu: Türk büyükelçi güven mektubunu Kudüs'te sunacak
14:57 Faturalar ödenemediği için elektrik kesildi! 2 bin 450 tavuk havasızlıktan öldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.08.2022 17:25:08. #1.12#
SON DAKİKA: Ankara'daki kazada ölen polis memuru için tören - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement