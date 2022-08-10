SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DEMİR: ARTIK NATO ÜLKELERİ DE BİZİM KAPIMIZI ÇALMAYA BAŞLADI - Son Dakika
Üye Girişi

SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DEMİR: ARTIK NATO ÜLKELERİ DE BİZİM KAPIMIZI ÇALMAYA BAŞLADI

10.08.2022 05:05
SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DEMİR: ARTIK NATO ÜLKELERİ DE BİZİM KAPIMIZI ÇALMAYA BAŞLADI

Ankara'da düzenlenen 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, savunma sanayiinde yerlilik ve millilik oranı geliştikçe, Türkiye'nin sahadaki caydırıcılık gücünün de artacağını vurguladı.

Ankara'da düzenlenen 13'üncü Büyükelçiler Konferansı'nda konuşan Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, savunma sanayiinde yerlilik ve millilik oranı geliştikçe, Türkiye'nin sahadaki caydırıcılık gücünün de artacağını vurguladı. Kıran, Türkiye için yerlilik ve milliliğin olmazsa olmaz olduğunu belirterek, "Bugün dünyanın savunma sanayii ihracatı gerçekleştiren firmaları arasında ilk 100'ün içerisinde 3 firmamızın olması, savunma sanayii sektörümüzün her geçen gün envanterine yerlilik ve millilik ile inşa edilmiş yeni bir projeyi katması, sahada ve masada güçlü bir Türkiye'nin en önemli kazanımları. Türkiye gibi zorlu bir coğrafyada bulunan ülkeler için yerlilik ve millilik olmazsa olmaz bir unsur. Karşılaştığımız yakın ve uzak sınamalar bu yerlilik ve millilik oranını yüzde 80'lere çıkarmamızın elbette önemli bir gelişme olduğunu ama yeterli olmadığını bizlere işaret ediyor. O yüzden sektörümüzün bu çabayı devam ettirmesini önümüzdeki dönem için önemli buluyoruz. Türkiye'nin yerlilik ve millilik oranı geliştikçe ve buna paralel olarak sahadaki caydırıcılık gücü arttıkça ülkemize ciddi bir uluslararası talebin de geldiğini yakından müşahede ediyoruz. Savunma sanayii ihracatında 3 milyar doları aşıyor olmamız ve daha bu yılın ilk 7 yılında 2 milyar dolar çıtasını aşmış olmamız büyük başarı. Bunu diplomatik engellere ve önümüze çıkarılan zorluklara rağmen başardık" ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu Açıklaması Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu Açıklaması Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu (2) Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Demir, 13. Büyükelçiler Konferansı'nda konuştu (2)
Kaynak: DHA

Yavuz Selim Kıran, Türkiye, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DEMİR: ARTIK NATO ÜLKELERİ DE BİZİM KAPIMIZI ÇALMAYA BAŞLADI - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
00:38 13 Ağustos'ta düzenlenecek Hacı Bektaş Veli'yi anma töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan da yer alacak
00:22 Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan bankaların emekli promosyonlarıyla ilgili 'caiz değil' açıklaması geldi
23:59 Fenerbahçe'den ayrılan Jose Sosa futbola başladığı kulübe döndü
23:54 Esra Erol'un paylaşımına binlerce yorum geldi: Altında bir şey yok gibi
23:02 Gelecek Partisi lideri Davutoğlu, 6'lı masadaki ortağı Kılıçdaroğlu hakkında konuştu: Adaylık talebi olmadı
22:39 Açılışını Cumhurbaşkanı Erdoğan gerçekleştirdi! 5'nci İslami Dayanışma Oyunları'nda 56 ülkeden binlerce sporcu yarışacak
22:36 Okey oynayan vatandaşlar kurşun yağmuruna tutuldu
22:18 Boşanacakları öne sürülen Ebru Şallı ve Uğur Akkuş çifti Bebek'te görüntülendi
22:29 AK Partili kadının Gelecek Partisi lideri Davutoğlu'na sorduğu soru gergin anlara neden oldu
21:56 Kahramanmaraş'ta korkunç vahşet! Ailesinden 4 kişiyi öldürüp kafasına sıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 10.08.2022 05:05:38. #1.11#
SON DAKİKA: SAVUNMA SANAYİİ BAŞKANI DEMİR: ARTIK NATO ÜLKELERİ DE BİZİM KAPIMIZI ÇALMAYA BAŞLADI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş