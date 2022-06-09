Gözaltına alınan 2 zanlı hakkında, " Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu" ve ilgili diğer kanunlar uyarınca işlem başlatıldı.

Operasyonda, 2 milyon 900 bin sigara sarımında kullanılan makaron ve 6 ton kıyılmış tütün ele geçirildi.

Kaynak: AA

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Altındağ, Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Ankara'da düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı - Son Dakika

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