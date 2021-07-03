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Ankara'da tarihi eser operasyonu: 1016 sikke, at heykeli ve yüzük ele geçirildi - Son Dakika

Ankara'da tarihi eser operasyonu: 1016 sikke, at heykeli ve yüzük ele geçirildi

03.07.2021 07:02
Ankara'da tarihi eser operasyonu: 1016 sikke, at heykeli ve yüzük ele geçirildi, System.String[]

Ankara'da tarihi eser operasyonu: 1016 sikke, at heykeli ve yüzük ele geçirildi Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1016 sikke, metal at heykeli, yüzük ve metal obje ele geçirildi.

Ankara'da tarihi eser operasyonu: 1016 sikke, at heykeli ve yüzük ele geçirildi

ANKARA - Ankara İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin tarihi eser kaçakçılarına yönelik düzenlediği operasyonda, Roma dönemine ait olduğu değerlendirilen 1016 sikke, metal at heykeli, yüzük ve metal obje ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik sürdürdükleri çalışmalar kapsamında, şüpheli M.K ile M.K'nın ellerinde bulunan tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edecekleri bilgisine ulaştı.

Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Altındağ İlçesi Önder Mahallesi'nde gerçekleştirdikleri operasyonda, söz konusu kişileri yakalarken, araçlarında yapılan aramada ise Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen 1016 sikke, birer metal at heykeli ile yüzük ve iki obje olmak üzere toplam 1020 tarihi eseri ele geçirdi.

Ekipler, tarihi eserlere Anadolu Medeniyetleri Müze Müdürlüğüne teslim edilmek üzere el koyarken, zanlılar hakkında da adli işlem başlatıldı.

Ankara'da tarihi eser operasyonu: 1016 sikke, at heykeli ve yüzük ele geçirildi
Ankara'da tarihi eser operasyonu: 1016 sikke, at heykeli ve yüzük ele geçirildi
Ankara'da tarihi eser operasyonu: 1016 sikke, at heykeli ve yüzük ele geçirildi
Ankara'da tarihi eser operasyonu: 1016 sikke, at heykeli ve yüzük ele geçirildi

Bizans, Ankara, Metal, Roma, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Ankara'da tarihi eser operasyonu: 1016 sikke, at heykeli ve yüzük ele geçirildi - Son Dakika


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