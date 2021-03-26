Son dakika haberleri! ANKARA Ankara'da 'tarihi eser' operasyonu 3 gözaltı - Son Dakika

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Ankara'da 'tarihi eser' operasyonu 3 gözaltı

ANKARA'da, Roma ve Bizans dönemine ait tarihi eserleri piyasaya sürmeye hazırlanan 3 şüpheli, jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Operasyonda 111 adet bronz sikke, 23 bronz takı ve süs eşyası ele geçirildi.

Ankara İl Jandarma Komutanlığı'nca kültür ve tabiat varlıklarının korunması ile kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, B.S.E., B.L. ve H.Y. adlı 3 şüphelinin temin ettikleri tarihi eserleri piyasaya sürerek haksız kazanç elde edeceği bilgisine ulaşıldı. Beypazarı Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Beypazarı ilçesi Akşamoldu Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda 3 şüpheli otomobil içerisinde yakalandı.

Yapılan aramada Roma ve Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen; 111 adet bronz sikke, 23 adet bronz takı ve süs eşyası ele geçirildi. Tarihi eserlere Müze Müdürlüğü'ne teslim edilmek üzere el konulurken, gözaltına alınan 3 şüpheli hakkında adli işlemlere başlandı.