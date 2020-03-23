Ankara'da eczacılardan koronavirüse karşı branda ve şeritli önlem - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da eczacılardan koronavirüse karşı branda ve şeritli önlem - Son Dakika

Ankara'da eczacılardan koronavirüse karşı branda ve şeritli önlem

6 saat önce

ANKARA'da birçok eczane, koronavirüse karşı tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ve şeritlerle ayırdı.

Ankara'da eczacılardan koronavirüse karşı branda ve şeritli önlem, System.String[]

ANKARA'da birçok eczane, koronavirüse karşı tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ve şeritlerle ayırdı.

Çankaya ve Altındağ ilçesindeki eczanelerde, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler dikkat çekiyor. Eczane çalışanları, kendilerini ve müşterilerini korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ve şeritlerle ayırdı. Maske ve eldiven takarak mesailerine devam eden çalışanlar, müşteriler ile ilaç ve para alışverişini de brandada açtıkları boşluktan yaptı. Eczane çalışanları, oluşan yoğunluk nedeniyle böyle bir önlem aldıklarını söyledi. Eczanelerini sürekli dezenfekte ettiklerini belirten çalışanlar, vatandaşlara evde kalma uyarısında bulundu. İlk anda şaşıran müşteriler de aldıkları önlem nedeniyle eczane çalışanlarına teşekkür etti.


Altındağ, Çankaya, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:12 Kaynak: DHA

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Koronavirüste olumlu sonuçlar veren ilaç bu sabah Çin'den geldi
Bakan'dan "Çin'den gelen kitlerin oparasını Atatürk ödedi" iddiasını çürüten sözler Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan sokağa çıkma yasağı sorusuna yanıt verdi Son Dakika: Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: İyileşen hastalarımız var, sayıları da fazla
Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu Trump'ın koronavirüse karşı önerdiği ilacı kullanan 3 kişi hastanelik oldu         
16:34
İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi? İmamoğlu, İstanbul'da koronavirüs anketi yaptırdı: Sokağa çıkma yasağı getirilsin mi?         
16:23
Abdurrahim Albayrak'ın komşuları tedirgin: Kimse dışarı çıkmıyor Abdurrahim Albayrak'ın komşuları tedirgin: Kimse dışarı çıkmıyor         
15:20
Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı Koronavirüs salgını İskilip turşusuna talebi artırdı         
15:12
İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı İspanya'da futbol karşılaşmaları, koronavirüs nedeniyle süresiz askıya alındı         
14:38
Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı Spor dünyasından Abdurrahim Albayrak ve eşi için geçmiş olsun mesajı         
14:13
Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı Koronavirüs anne sütüne bulaşıyor mu? Uzman doktor yanıtladı         
09:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi; 2 milyon kitin Türkiye'ye getirilme süreci hızlandırıldı         
09:23
Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı Abdurrahim Albayrak ve eşi Şükran Albayrak koronavirüse yakalandı         
09:17
Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar Kimsenin uyarıları dikkate aldığı yok! Koronavirüse rağmen toplanıp asker uğurladılar         
09:05
Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi Karantina süresine uymayan 2 vatandaşa, ev hapsi cezası verildi         
08:45
"Hastalık yokken, 'Yok' dedik" diyen Koca, virüsle mücadelede yeni sloganı duyurdu: Hayat Eve Sığar         
07:56
Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı Eski Malezya Başbakanı Mahathir'in Kovid-19 testi negatif çıktı         
06:26
Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar Fransız doktorlar koronavirüs salgını konusunda uyardı: Konuşarak geliyorlar, 2 saat sonra boğuluyorlar         
00:48
Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek Koronavirüs salgınının son bulması için yatsı ezanı sonra camilerde dua edilecek         
00:08
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.03.2020 20:24:44. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da eczacılardan koronavirüse karşı branda ve şeritli önlem - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]