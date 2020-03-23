Ankara'da eczacılardan koronavirüse karşı branda ve şeritli önlem - Son Dakika
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Ankara'da eczacılardan koronavirüse karşı branda ve şeritli önlem

6 saat önce

Ankara'da eczacılardan koronavirüse karşı branda ve şeritli önlemANKARA'da birçok eczane, koronavirüse karşı tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ve şeritlerle ayırdı.

Ankara'da eczacılardan koronavirüse karşı branda ve şeritli önlem

ANKARA'da birçok eczane, koronavirüse karşı tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ve şeritlerle ayırdı. Çankaya ve Altındağ ilçesindeki eczanelerde, koronavirüs salgınına karşı alınan tedbirler dikkat çekiyor. Eczane çalışanları, kendilerini ve müşterilerini korumak amacıyla tezgah ile müşterilerin bulunduğu alanı şeffaf branda ve şeritlerle ayırdı. Maske ve eldiven takarak mesailerine devam eden çalışanlar, müşteriler ile ilaç ve para alışverişini de brandada açtıkları boşluktan yaptı. Eczane çalışanları, oluşan yoğunluk nedeniyle böyle bir önlem aldıklarını söyledi. Eczanelerini sürekli dezenfekte ettiklerini belirten çalışanlar, vatandaşlara evde kalma uyarısında bulundu. İlk anda şaşıran müşteriler de aldıkları önlem nedeniyle eczane çalışanlarına teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR Fatih POYRAZ-Muhammet BAYRAM/ANKARA, (DHA)

Ankara'da eczacılardan koronavirüse karşı branda ve şeritli önlem

Altındağ, Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.03.2020 02:37 Kaynak: DHA

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