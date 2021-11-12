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Ankara'da eczane ve ecza depolarına 'ilaç' denetimi - Son Dakika

Ankara'da eczane ve ecza depolarına 'ilaç' denetimi

12.11.2021 10:44
Ankara'da eczane ve ecza depolarına 'ilaç' denetimi

Ankara'da eczane ve ecza depolarına 'ilaç' denetimiANKARA'da, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince bazı ilaçlara erişim sıkıntısı yaşandığı iddiaları üzerine eczane ve ecza depolarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Ankara'da eczane ve ecza depolarına 'ilaç' denetimi

ANKARA'da, Sağlık Bakanlığı Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) ile İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince bazı ilaçlara erişim sıkıntısı yaşandığı iddiaları üzerine eczane ve ecza depolarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Sağlık Bakanlığı'na bağlı TİTCK, vatandaşın ilaçlara erişimde sıkıntı yaşamaması ve ilaç tedarikinin kesintisiz sağlanması için düzenli olarak gerçekleştirdiği denetimleri yurt genelinde sürdürüyor. Son günlerde basında yer alan; döviz kurundaki yükseliş nedeniyle bazı ilaçlara erişilemediği yönündeki haberler üzerine ülke genelindeki ilaç firmaları, ecza depoları ve eczanelere yönelik denetimler, bakanlık tarafından daha da sıklaştırıldı.

BAŞKENTTE BİRÇOK NOKTADA DENETİMBu kapsamda Ankara'da da birçok noktada denetim yapıldı. TİTCK denetmenleri tarafından önce Altındağ'da bulunan ilaç firmasının deposuna denetim gerçekleştirildi, ilaçların stok durumları kontrol edildi. Firmadan istenen belgeler incelemeye alındı. İnceleme sonunda uygunsuzluk belirlenmesi durumunda idari yaptırım uygulanacağı belirtildi. Eczane denetimlerinde ise öncelikle İlaç Takip Sistemi kayıtları ile eczanelerin stok durumları karşılaştırıldı. Denetim sürecinin tamamlanabilmesi için eczacılardan da bilgi talep edildi.81 İLDE DEVAM EDECEK

TİTCK denetmenleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, hastaların kritik ilaçlara erişemediği iddiaları çerçevesinde yürütülen denetimlerde kritik ilaçların bulunup bulunmadığı, İlaç Takip Sistemi ile fiziki stok durumunun uyumlu olup olmadığı, gerekli kayıt ve bildirimlerin zamanında ve tam olarak yapılıp yapılmadığının kontrolünü sağlıyor. Ayrıca hastalara verilen hizmette aksama olup olmadığının, ürünlerin muhafaza koşullarının yeterliliğinin tespiti de yerinde gerçekleştiriliyor. Kurum müfettişleri, ürün denetmenleri ve İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince 81 ildeki denetimlerin artarak devam edeceğini vurgulandı.

Ankara'da eczane ve ecza depolarına 'ilaç' denetimi
Ankara'da eczane ve ecza depolarına 'ilaç' denetimi
Ankara'da eczane ve ecza depolarına 'ilaç' denetimi
Ankara'da eczane ve ecza depolarına 'ilaç' denetimi
Ankara'da eczane ve ecza depolarına 'ilaç' denetimi
Ankara'da eczane ve ecza depolarına 'ilaç' denetimi
Ankara'da eczane ve ecza depolarına 'ilaç' denetimi
Ankara'da eczane ve ecza depolarına 'ilaç' denetimi
Ankara'da eczane ve ecza depolarına 'ilaç' denetimi
Ankara'da eczane ve ecza depolarına 'ilaç' denetimi
Ankara'da eczane ve ecza depolarına 'ilaç' denetimi
Ankara'da eczane ve ecza depolarına 'ilaç' denetimi
Ankara'da eczane ve ecza depolarına 'ilaç' denetimi
Ankara'da eczane ve ecza depolarına 'ilaç' denetimi
Ankara'da eczane ve ecza depolarına 'ilaç' denetimi

Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu, İl Sağlık Müdürlüğü, Eczane, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da eczane ve ecza depolarına 'ilaç' denetimi - Son Dakika


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