Ankara'da eczaneler ücretsiz maske dağıtmaya başladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamasının ardından ücretsiz maske dağıtımı Ankara'da resmen başladı. Telefonuna mesaj gelen vatandaşlar maskelerini almak için en yakın eczaneye başvurdu.

Türkiye'de yeni tip korona virüse karşı önlemler alınmaya devam ediliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde hayata geçirilen uygulama ile 20 ile 65 yaş arasındaki vatandaşlara ücretsiz maske dağıtımı yapılacağını duyurmuştu. Ankara'da ücretsiz maske dağıtımı da bugün itibariyle resmen başladı. Sağlık Bakanlığı tarafından vatandaşların telefonlarına maskelerini bulundukları il içindeki eczanelerden alabileceği mesajları gelmeye başladı. Maskelerini almak isteyen vatandaşlar eczaneye giderek TC kimlik numaralarını sisteme kaydettirip, cep telefonlarına gelen doğrulama koduyla maskelerini ücretsiz alabiliyor.

Konuya ilişkin açıklama yapan Eczacı Eylem Duygu Erdeve, "Bizim reçetem uygulamamız var. O uygulamada yeni bir buton aktivite edildi bugün. Onun üzerinde biz vatandaşın TC kimlik numarasına ve telefonuna gönderilen şifreyi giriyoruz. Hastaya haftalık 5 tane maske bu şekilde teslim ediyoruz" dedi.

Şu an için uygulamada 50 ile 65 yaş arası vatandaşların yararlanabildiğini belirten Erdeve kısa süre içinde yaş aralığının genişletileceğini ifade etti.

Telefonundaki kod ile maskesini almak için eczaneye gelen Halil İbrahim Pektürk, Sağlık Bakanlığından cep telefonuna gelen kod ile eczaneye geldiğini söyleyerek, "5 tane maske aldım. Kod yaklaşık 1 saat önce geldi. Bir dahaki hafta başka bir kod gelecekmiş ve herhangi bir eczaneden maskemi alabilirmişim" ifadelerini kullandı.

Bugüne kadar piyasada maske bulamadığını belirten Pektürk, uygulamanın çok iyi olduğunu söyleyerek, "Çok kolaylık sağladı. Ücretsiz alıyoruz. Malum 50 kuruşluk maskeyi 5 liraya 10 liraya alıyorduk. 1 hafta için 5 tane de yeterli bir sayı. Uygulama çok kolaylık sağlıyor. İşim olmadığı zaman evden dışarı çıkmıyorum ama çıktığım zaman toplu taşıma kullandığım içi mecburen maskeli binmem gerekiyor" dedi.

(Neşra Durmaz - İbrahim Berat Yılmaz/İHA)