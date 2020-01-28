Ankara'da eczanelere 'sentetik ilaç' denetimi - Son Dakika
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Ankara'da eczanelere 'sentetik ilaç' denetimi

6 saat önce

ANKARA'da, yeşil ve kırmızı reçete ile satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan sentetik ilaçlara yönelik eczanelerde denetim yapıldı.

Ankara'da eczanelere 'sentetik ilaç' denetimi, System.String[]

ANKARA'da, yeşil ve kırmızı reçete ile satılan ve uyuşturucu etkisi bulunan sentetik ilaçlara yönelik eczanelerde denetim yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ile İl Sağlık Müdürlüğü görevlileri, Ankara Valiliği Uyuşturucuyla Mücadele Komisyonu'nda alınan karar doğrultusunda, eczaneler kontrol edildi. Başkent'te yeşil ve kırmızı reçeteli ilaçların en çok satıldığı eczanelere yönelik denetimde, uyuşturucu etkisi bulunan ve eczanelerdeki çelik kasalarda saklanması gereken ilaçların, usulsüz satılıp satılmadığı kontrol edildi. Bu ilaçların reçetesiz satışını önlemek amacıyla gerçekleştirilen denetimlerde, 10 eczane kontrol edildi. Denetimlerde 1 eczane hakkında adli işlem başlatıldı.

Eczacı Haluk Kürşat Parlatan, "Bu denetimlerin olması bütün meslektaşlarımızı rahatlatır. Bunlar suistimal edilen ilaçlar. Denetim yapılması ve bu ilaçların sistemli bir şekilde satılması en doğru yol" dedi.


Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Ankara Emniyet Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.01.2020 03:08 Kaynak: DHA
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