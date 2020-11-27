Ankara'da "Efsane Cuma" yoğunluğu yaşanıyor - Son Dakika

Ankara'da "Efsane Cuma" kampanyası dolayısıyla bazı alışveriş merkezlerinde yoğunluk olduğu gözlendi.

Dünyanın birçok ülkesinde kasım ayının son haftası indirimli alışveriş kampanyalarının düzenlendiği ve Türkiye'de "Efsane Cuma" olarak adlandırılan indirim günlerine vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

Birçok firmanın yaptığı çeşitli indirim kampanyalarından yararlanmak isteyenler, alışveriş merkezlerinde kalabalığa neden oldu.

Alışveriş merkezlerinde özellikle teknoloji, giyim ve kozmetik ürünlerinin satıldığı mağazalarda yoğunluk görüldü, zaman zaman da sosyal mesafe kuralının ihlal edildiği gözlendi. Bazı mağazaların önünde vatandaşlar kuyrukta bekledi.