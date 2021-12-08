Ankara'da eğitim kampüsüne Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adı verildi - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Mahmut Özer, Ankara'da yapımı tamamlanan eğitim kampüsüne Nobel ödüllü bilim insanı Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adının verildiğini belirterek, "Daha nice Aziz Sancarlar yetişsin, hem bizim hem de dünyanın gururu olsun diye bu okulumuza hocamızın ismini verdik" dedi.

Bakan Özer, yaptığı yazılı açıklamada, dünya çapında büyük bilimsel çalışmalara imza atan Prof. Dr. Aziz Sancar'ın adını taşıyan kampüsün; Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) anaokulu, fen lisesi ve öğrenci pansiyonundan oluşacağını belirtti. Özer, kampüste internet erişimi, televizyon, dinlenme ve etüt odaları, kahvaltı, sağlık odası, yemekhane, çamaşırhane gibi öğrencilerin ihtiyaçlarını karşılayacak alanlar olacağını kaydetti. Aziz Sancar Eğitim Kampüsü'nde sadece eğitim verilmeyeceğini aynı zamanda üniversitelerle iş birlikleri yapılarak yeni bilimsel çalışma ve icatlar için uygun laboratuvar ortamları ve eğitim altyapısının hazırlanacağını bildiren Bakan Özer, "Kampüsümüzdeki eğitim ortamından sadece burada eğitim gören öğrencilerimiz yararlanmayacak. Ar-Ge merkezi olarak tasarlayacağımız kampüste, lise düzeyindeki tüm öğrencilerimizin de bilimsel yaşama adım atacak araştırma ve geliştirme faaliyetlerinde bulunabilmelerini sağlayacağız. Daha nice Aziz Sancarlar yetişsin, hem bizim hem de dünyanın gururu olsun diye bu okulumuza hocamızın ismini verdik. Aziz Sancar hocamızla telefonda görüştüm, çok memnun olduğunu belirtti. İnşallah, lisemizin açılışına da katılacak. Gelecek eğitim öğretim yılı itibarıyla da bu okulumuza öğrenci alacağız" dedi.