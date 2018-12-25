Ankara'da Eğitime Kar Tatili

Ankara Valiliği
, tüm şehirde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı.
Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 25 Aralık
2018 Salı günü ilimizde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Kar
yağışının ardından ilimizde hava sıcaklıkları bir süre gündüz vakitleri dahil sıfır derecenin altında seyredeceğinden, kuvvetli kar yağışı ile kuvvetli buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bu çerçevede kuvvetli kar yağışı neticesinde özellikle ara yollarda meydana gelecek don ve buzlanmanın araç trafiği ve yaya ulaşımını olumsuz etkileyeceği değerlendirilmektedir" denildi.
Belediyelerden alınan son bilgilere göre, yolların temizleme çalışmalarının yetişemeyebileceğinin belirtildiği açıklamada, "Herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 26 Aralık 2018 Çarşamba
günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür" denildi. - ANKARA