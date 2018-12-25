Son Dakika Haberleri: Ankara'da Eğitime Kar Tatili

Ankara'da Eğitime Kar Tatili

47 dakika önce

Ankara Valiliği, tüm şehirde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı.

Ankara'da Eğitime Kar Tatili, System.String[]
Ankara Valiliği, tüm şehirde etkili olması beklenen kar yağışı nedeniyle okulların bir gün tatil edildiğini açıkladı.

Ankara Valiliğinden yapılan açıklamada, "Meteoroloji Genel Müdürlüğünce yapılan son değerlendirmelere göre, 25 Aralık 2018 Salı günü ilimizde akşam saatlerinde başlayan kar yağışının çarşamba günü sabah saatlerine kadar kuvvetli olacağı tahmin edilmektedir. Kar yağışının ardından ilimizde hava sıcaklıkları bir süre gündüz vakitleri dahil sıfır derecenin altında seyredeceğinden, kuvvetli kar yağışı ile kuvvetli buzlanma ve don olayının neden olabileceği olumsuzluklara karşı vatandaşlarımızın dikkatli ve tedbirli olmaları gerekmektedir. Bu çerçevede kuvvetli kar yağışı neticesinde özellikle ara yollarda meydana gelecek don ve buzlanmanın araç trafiği ve yaya ulaşımını olumsuz etkileyeceği değerlendirilmektedir" denildi.

Belediyelerden alınan son bilgilere göre, yolların temizleme çalışmalarının yetişemeyebileceğinin belirtildiği açıklamada, "Herhangi bir sıkıntı veya mağduriyetle karşılaşılmaması için tedbir amacıyla tüm resmi ve özel kreş, anaokulu, ilkokul, ortaokul ve liselerde; gündüz bakımevleri, çocuk kulüpleri, Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezleri, Rehberlik Araştırma Merkezleri ile Halk Eğitim Merkezlerinde eğitim-öğretim faaliyetlerine 26 Aralık 2018 Çarşamba günü bir gün süre ile ara verilmesi uygun görülmüştür" denildi. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.12.2018 10:33 Kaynak: İHA

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