Ankara'da eğlence mekanı çıkışı kadınları darp eden 1 bekçi, 2 polis tutuklandı - Son Dakika

Ankara'da eğlence mekanı çıkışı kadınları darp eden 1 bekçi, 2 polis tutuklandı

Son Güncelleme: 24.08.2023 22:39

Ankara'da eğlence mekanı çıkışı 5 kadını darp edip havaya ateş açan 1 bekçi ve 2 polis, çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklandı.

Ankara'da eğlence mekanı çıkışı 5 kadını darp eden 1 bekçi ve 2 polis tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KADINLARI DARP ETTİLER

Ankara'nın Çankaya ilçesi Sakarya Caddesi'nde bir eğlence mekanı çıkışında sivil kıyafetli bir Çarşı Mahalle Bekçisi, iki polis memuru 5 kadınla tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönmesinin ardından kadınları darp eden şahıslar, havaya ateş açtı.

EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Olayın ardından Ankara Emniyet Müdürlüğü açıklama yaptı. Açıklamada, "Adı geçen şahıslarla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak şahıslar açığa alınmış ve mevcutlu olarak adliyeye sevk edilecektir" denirlirken, işlemleri biten şahıslar adliyeye sevk edildi.

3'Ü DE TUTUKLANDI

3 şahıs hakim karşısına çıktı. Biri bekçi 2 polis tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Turan Yiğittekin
Sondakika.com - 3. Sayfa

Ankara Emniyet Müdürlüğü, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Ankara'da eğlence mekanı çıkışı kadınları darp eden 1 bekçi, 2 polis tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da eğlence mekanı çıkışı kadınları darp eden 1 bekçi, 2 polis tutuklandı - Son Dakika
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