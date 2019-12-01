Son Dakika Haberleri: Ankara'da eğlence mekanı ve kafeler denetlendi
Son Dakika Güncel Ankara'da eğlence mekanı ve kafeler denetlendi - Son Dakika

Ankara'da eğlence mekanı ve kafeler denetlendi

6 saat önce

ANKARA'da, 500 polisin katıldığı asayiş uygulamasında, eğlence mekanları ve kafeler denetlendi.

Ankara'da eğlence mekanı ve kafeler denetlendi, System.String[]

ANKARA'da, 500 polisin katıldığı asayiş uygulamasında, eğlence mekanları ve kafeler denetlendi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde, Kızılay bölgesinde bulunan eğlenme mekanları ve kafelere yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirdi. Uygulamaya, çevik kuvvet ve yunus ekiplerinin yanı sıra, maliye ve zabıta ekipleri de destek verdi. Ekipler, saat 21.30 sıralarında Çevik Kuvvet Toplu Kuvvet Amirliği'nden harekete geçerek, Karanfil ve Konur Sokak'ta önceden belirlenen adreslere birer birer girdi. Polis ekipleri, mekanlardaki kişilerin üst aramaları ve GBT kontrollerini gerçekleştirdi. Maliye ve zabıta ekipleri ise iş yerlerinin izin ve ruhsatlarını kontrol etti.


Ankara Emniyet Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 01.12.2019 07:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ahmet Davutoğlu ve Ali Babacan arasında rekabet yaşandığı iddiası gündem yarattı
Moldovalı uyuşturucu kuryesi Adana'da yakalandı Bodrum katında 270 akrep besleyen adama 60 bin 163 lira ceza Sungurlu Özel İdare Müdürü'nün, CHP ve İYİ Parti'yi hedef alması tepki çekti

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 1.12.2019 14:08:25. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da eğlence mekanı ve kafeler denetlendi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]