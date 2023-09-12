Sanıklar hakkında rekor ceza istemi! Pavyondaki hesap mahkemelik oldu - Son Dakika

Sanıklar hakkında rekor ceza istemi! Pavyondaki hesap mahkemelik oldu

Sanıklar hakkında rekor ceza istemi! Pavyondaki hesap mahkemelik oldu
Son Güncelleme: 12.09.2023 13:22

Ankara'da bir eğlence mekanında hesap ödedikten sonra üçüncü hesabı ödemek istemeyen bir kişi, iş yeri sahibi ve çalışanı tarafından darbedilerek cep telefonundaki mobil bankacılık uygulamasıyla soyuldu. Olayın ardından 9 şüpheli hakkında 33 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Ankara'da eğlence mekanında gelen ilk iki hesabı ödedikten sonra gelen 61 bin 500 liralık üçüncü hesabı ödemek istemeyen Haydar B.'yi (30) darbederek, cep telefonundaki mobil bankacılık uygulamasından parayı tahsil eden iş yeri sahibi ve çalışanı toplam 9 şüpheli hakkında, 33 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Olay, 25 Mayıs'ta Altındağ ilçesindeki bir eğlence mekanında meydana geldi. Haydar B., eğlence mekanında bir süre eğlendikten sonra 1640 lira hesap geldi. Haydar B., bu hesabı ödedikten sonra iş yerinde çalışan kadınlardan biri masaya oturdu ve 1600 liralık bir hesap daha geldi. İkinci hesabı kabul etmeyen Haydar B., daha sonra çalışanların ısrarı üzerine bu hesabı da ödedi. Ardından sabaha karşı lavaboya giden Haydar B., döndüğünde masasının değiştirildiğini gördü. Mekandan çıkmak isteyen ancak iş yerinde çalışan ve yanında oturan kadınların sipariş vermesi üzerine bir süre daha oturan Haydar B.'ye 61 bin 500 TL hesap kesildi.

HESABINDAN 61 BİN LİRA PARA GÖNDERİLDİ

Hesaba itiraz eden Haydar B., iş yeri çalışanları tarafından idari bölüme götürülüp dövüldü. Ardından mobil bankacılık üzerinden Haydar B.'nin hesabından iki kişiye 55 bin TL ve 6 bin 500 TL para gönderildi. Daha sonra mekandan çıkarılan Haydar B.'nin şikayeti üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

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33'ER YILA KADAR HAPİS CEZASI İSTENİYOR

Soruşturma kapsamında, iş yeri sahipleri Ş.K ve N.K. ile birlikte 9 şüpheli hakkında; 'neticesi sebebiyle ağırlaşmış yaralama' suçundan 4,5, 'birden fazla kişi ile birlikte iş yerinde silahla yağma' suçundan 15'er yıl, 'cebir, tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan 14 yıl olmak üzere toplamda her bir sanık için 33 yıl 6'şar aya kadar hapis talebiyle iddianame hazırlandı.

İDDİANAME KABUL EDİLDİ

İddianamede yer alan adli tıp raporunda, müştekinin vücudunda kırık meydana geldiği ve yaralanmasının basit tıbbi müdahale ile giderilemeyeceği ifade edildi. İddianame, Ankara 11'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

Kaynak: DHA

Altındağ, Ankara, Suç, Hukuk, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Sanıklar hakkında rekor ceza istemi! Pavyondaki hesap mahkemelik oldu - Son Dakika
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