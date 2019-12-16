Ankara'da eğlence mekanında yangın - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da eğlence mekanında yangın - Son Dakika

Ankara'da eğlence mekanında yangın

6 saat önce

Ankara'da bir eğlence mekanında yangın çıktı.

Ankara'da bir eğlence mekanında yangın çıktı. Yangın sırasında iş yerinin kapalı olması bir faciayı önledi.

Olay, Ankara'nın Çankaya ilçesi Meşrutiyet Mahallesinde bulunan Karanfil Sokakta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, saat 01.00 sıralarında Karanfil Sokak üzerinde bulunan bir eğlence mekanının mutfak kısmında yangın çıktı.

İki kişi dumandan etkilendi

Yangının büyümesiyle dumanlar, iş yerini ve iş yerinin bulunduğu binayı sardı. Öte yandan, yangın çıktığı sırada binada bulunan ve güvenlik görevlisi oldukları öğrenilen iki kişi dumandan etkilendi. Yangın sırasında iş yerinin kapalı olması ise bir faciayı önledi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri iş yeri çevresinde güvenlik önlemi alırken, itfaiye erleri de iş yerindeki yoğun dumanı tahliye ederek yangına müdahale etti. Dumandan etkilenen kişiler ise ambulansta tedavi altına alındı.

Polis olaya ilişkin çalışma başlattı.

(Cevdet Fırat Aydoğmuş - Musa Erdoğan/İHA)

Ankara'da eğlence mekanında yangın

Çankaya, Ankara, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 08:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Elektrikli bisikletle fuhuş servisi yapan çete çökertildi
Gaziantep evden 350 bin dolar çalan kadınları güvenlik kamerası yakalattı Üst geçidi kullanmayan yaya, feci şekilde can verdi Doç. Dr. Necip Hablemitoğlu'nun katili özel operasyonla yakalandı

Son Dakika Haberleri
15:30 Artuklu Belediyesinden çocuklara sinema etkinliği - Son Dakika
15:29 Güngören'de tekstil atölyesi alev alev yandı - Son Dakika
15:28 Çikolata yedikten sonra haytını kaybeden Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı -2... - Son Dakika
15:28 DHA YURT BÜLTENİ-15 - Son Dakika
15:28 Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy KKTC'de - Son Dakika
14:43 Direksiyonda fenalaştı, otomobille Açık Öğretim bürosuna girdi - Son Dakika
14:37 Çikolata yerken ölen Mert'in son görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.12.2019 15:35:00. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da eğlence mekanında yangın - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]