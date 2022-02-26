Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı

26.02.2022 01:43
Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı

Başkentte 500 polisin katılımıyla eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı.

Başkentte 500 polisin katılımıyla eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği koordinesinde Çankaya ilçesindeki eğlence mekanları denetlendi.

Çeşitli birimlerden 50 ekipten oluşan 500 polisin katıldığı uygulamada eğlence mekanları, kafeler, iş yerleri ve ara sokaklarda denetim yapıldı.

Denetimde çok sayıda kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, kurallara uymadığı belirlenen iş yerlerine idari para cezası kesildi.

Bu arada çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

YORUMLAR
500
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Ankara Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği, Asayiş, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika


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