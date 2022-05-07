Eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika
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Eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı

07.05.2022 22:47

Ankara'da 300 polisin katılımıyla, küçük yaştakilere alkol satışının engellenmesine yönelik, eğlence mekanlarında asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ankara'da 300 polisin katılımıyla, küçük yaştakilere alkol satışının engellenmesine yönelik, eğlence mekanlarında asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, Asayiş, Kaçakçılık ve Çocuk Şube Müdürlüklerine bağlı 52 ekip, eğlence mekanlarını denetledi.

Denetim kapsamında, çok sayıda kişinin kimlik bilgileri sorgulandı ve kurallara uymadığı belirlenen iş yerleri hakkında yasal işlem yapıldı.

Çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi de gözaltına alındı.

Eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı
Eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı
Eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı
Eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı
Eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı
Eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı
Eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı

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BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA POLİS DENETİMİ BEYOĞLU'NDA EĞLENCE MEKANLARINA POLİS DENETİMİ İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim İstanbul'da eğlence mekanlarına denetim

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı - Son Dakika


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