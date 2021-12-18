Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik denetim - Son Dakika

Ankara'da 500 polisin katılımıyla eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması yapıldı.

Çankaya İlçe Müdürlüğü koordinesinde ilçede bulunan eğlence mekanlarına yönelik denetim gerçekleştirildi. Çeşitli birimlerden 500 polisin katıldığı uygulamalarda, eğlence mekanları, kafeler, iş yerleri ve ara sokaklarda denetim yapıldı.

Eğlence mekanlarında kaçak veya sahte alkol kontrolü başta olmak üzere korana virüs kurullarına uyumluluk ve birçok alanda denetim gerçekleştirildi.

Denetim kapsamında çok sayıda kişinin kimlik bilgileri sorgulandı, kurallara uymadığı belirlenen birçok iş yerine de idari para cezası kesildi.

Çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi gözaltına alındı.