Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı - Son Dakika
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Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı

18.03.2022 23:02
Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı

Ankara'da 300 polisin katılımıyla eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Ankara'da 300 polisin katılımıyla eğlence mekanlarına yönelik asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

Çankaya İlçe Emniyet Müdürlüğü koordinesinde, ilçede bulunan eğlence mekanları denetlendi. Çeşitli birimlerden 50 ekipten oluşan 300 polisin katıldığı uygulamalarda, eğlence mekanları, kafeler, iş yerleri ve ara sokaklarda denetim yapıldı.

Denetim kapsamında, çok sayıda kişinin kimlik bilgileri sorgulandı ve kurallara uymadığı belirlenen iş yerlerine idari para cezası kesildi.

Çeşitli suçlardan aranan çok sayıda kişi gözaltına alındı.

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Hisarcık, Çankaya, Asayiş, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Ankara'da eğlence mekanlarına yönelik denetim yapıldı - Son Dakika


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