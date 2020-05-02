Ankara'da EGO otobüsü ile TIR çarpıştı: 9 yaralı - Son Dakika

ANKARA'da, belediyeye ait EGO otobüsü ile TIR'ın çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Ankara- Konya karayolunun Gölbaşı ilçesi girişinde meydana geldi. Ankara yönüne giden 27 D 6399 plakalı TIR, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçti. TIR, karşı yönden gelen Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne ait 06 BK 8117 plakalı EGO otobüsü ile çarpıştı. Savrulan otobüs, yol kenarındaki bariyerleri parçalayarak şarampole düştü. Kazada, 9 kişi yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından çevredeki hastanelere kaldırıldı.Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.