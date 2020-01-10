Ankara'da ekmeğe zam kararı iptal edildi - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi Ankara'da ekmeğe zam kararı iptal edildi - Son Dakika Ekonomi

Ankara'da ekmeğe zam kararı iptal edildi

2 gün önce

Ankara Valiliği 200 gram ekmek fiyatını 1 lira 50 kuruş olarak belirleyen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin zam kararını iptal etti.

Ankara'da ekmeğe zam kararı iptal edildi, System.String[]

Ankara Valiliği 200 gram ekmek fiyatını 1 lira 50 kuruş olarak belirleyen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin zam kararını iptal etti.

Ankara Valiliği, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:33 
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