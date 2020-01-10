Ankara'da ekmeğe zam kararı iptal edildi
2 gün önce
Ankara Valiliği 200 gram ekmek fiyatını 1 lira 50 kuruş olarak belirleyen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin zam kararını iptal etti.
Ankara Valiliği 200 gram ekmek fiyatını 1 lira 50 kuruş olarak belirleyen Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği'nin zam kararını iptal etti.
Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 02:33
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