Ankara'da ekmek dağıtımı vefa sosyal destek grupları vasıtasıyla yapılıyor. - Son Dakika

Ankara 'da ekmek dağıtımı vefa sosyal destek grupları vasıtasıyla yapılıyor. Ekmek dağıtımın sorunsuz devam ettiği bildirildi. - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

Bakan Koca, koronavirüs vakasının en çok görüldüğü illeri paylaştı

Başta İstanbul ve Ankara olmak üzere 31 şehir için getirilen sokağa çıkma yasağının ayrıntıları belli oldu