Ankara'da ekmek dağıtımı vefa sosyal destek grupları vasıtasıyla yapılıyor. - Son Dakika

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Ankara'da ekmek dağıtımı vefa sosyal destek grupları vasıtasıyla yapılıyor.
6 saat önce
Ankara'da ekmek dağıtımı vefa sosyal destek grupları vasıtasıyla yapılıyor.
Ankara'da ekmek dağıtımı vefa sosyal destek grupları vasıtasıyla yapılıyor. Ekmek dağıtımın sorunsuz devam ettiği bildirildi. - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 11.04.2020 10:40 Kaynak: İHA
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