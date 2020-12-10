Ankara'da el konulan 77 köpek kurayla sahiplendirilecek - Son Dakika

Ankara'da el konulan 77 köpek kurayla sahiplendirilecek

10.12.2020 16:00
Ankara'da el konulan 77 köpek kurayla sahiplendirilecek, System.String[]

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, ticari amaçla uygunsuz koşullarda beslendiği gerekçesiyle el konulan 77 köpek ve 6 kedi, başvuruda bulunan 3 bin 298 kişiden kriterlere uyanlar belirlenip, kura çekilişi yapılarak sahiplendirilecek.

ANKARA'nın Keçiören ilçesinde, ticari amaçla uygunsuz koşullarda beslendiği gerekçesiyle el konulan 77 köpek ve 6 kedi, başvuruda bulunan 3 bin 298 kişiden kriterlere uyanlar belirlenip, kura çekilişi yapılarak sahiplendirilecek.

Geçen hafta apartmanın bodrum katında Cangül Ç.'nin uygunsuz koşullarda beslediği 68 köpek ile onun kayınvalidesi Fatma Ç.'nin evinde kötü koşullarda beslediği 9 köpek ve 6 kediye el konuldu. Ses tellerinin kesildiği ileri sürülen ve kafeslerin içinde kötü koşullarda tutulan hayvanlar, Keçiören Belediyesi Hayvan Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'ne teslim edildi. Köpeklerin burada bakım ve tedavileri devam ediyor. Aşıları yapılıp, tıraş edilen hayvanların karnelerinin çıkarılması için Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi ile de görüşmeler sürüyor. Karneleri çıktıktan sonra köpekler, mikroçip takılarak sahiplendirilecek.

KURAYLA SAHİPLENDİRİLECEKLERHayvanların sahiplendirilmesi için belediyenin internet sitesi üzerinde oluşturulan platforma 5 günde, 3 bin 298 kişi başvuruda bulundu. Kısa sürede rekor başvuru üzerine, başvuru alımı sonlandırıldı. Şimdi başvuruda bulunanlar arasında inceleme yapılacak. Çalıştığı kurum, meslek, aylık hane geliri, daha önce evcil hayvan bakıp bakmadığı, ne tür hayvan baktığı, bakımı nerede yapacağı gibi bilgileri ile 5199 Sayılı Kanun hakkındaki bilgileri araştırılacak. Daha önce hayvan besleyenler öncelikli olmak koşuluyla, bu kriterlere uyan kişiler arasından yapılacak kurayla köpekler sahiplendirilecek.'GEBE ÇIKANLAR VAR'

Keçiören Belediyesi Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi Veteriner Hekimi Sait Yaşar Kanmaz, tüm hayvanları tek tek muayene ettiklerini anlatarak, "Ultrason ve kan muayeneleri yapılıyor. Bütün hayvanların tek tek genel sağlık durumları, gebelik kontrolleri, kan değerleri incelenecek, daha sonra uygun olan hayvanların kısırlaştırma işlemleri yapılacak. Ultrason muayenelerinde gebe çıkan köpeklerimiz var. Gebe hayvanların doğumları burada yapılacak ve doğan yavrular sahiplendirilebilir yaşa geldikten sonra kısırlaştırılarak onlar da sahiplendirilecek. İlk aşamada damızlık olarak kullandıkları sesi çıkmayan anneler sahiplendirilecek" ifadelerini kullandı.

Ankara'da el konulan 77 köpek kurayla sahiplendirilecek
Ankara'da el konulan 77 köpek kurayla sahiplendirilecek
Ankara'da el konulan 77 köpek kurayla sahiplendirilecek
Ankara'da el konulan 77 köpek kurayla sahiplendirilecek
Ankara'da el konulan 77 köpek kurayla sahiplendirilecek

Rehabilitasyon Merkezi, Keçiören, Köpek, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Ankara'da el konulan 77 köpek kurayla sahiplendirilecek - Son Dakika


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