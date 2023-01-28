Ankara'da emekli uzman çavuş evinde ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi

Ankara'da emekli uzman çavuş evinde ölü bulundu

28.01.2023 11:44

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki emekli Uzman Çavuş T. A., evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu.

ANKARA'nın Polatlı ilçesinde yaşayan 56 yaşındaki emekli Uzman Çavuş T. A., evinde başından tabancayla vurulmuş halde ölü bulundu. Olay, akşam saatlerinde, Polatlı ilçesi Gazi Mahallesi İtri sokakta bulunan Serhan Apartmanı'nda meydana geldi. Emekli Uzman Çavuş T.A.'ya ulaşamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi. İhbar üzerine olay yerine ambulans, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Kapının itfaiye yardımıyla açılmasıyla girilen evde sağlık ekipleri emekli uzman çavuş T.A.'nın hayatını kaybettiğini tespit etti. Yapılan ilk incelemede T.A.'nın silahla başından vurulduğu belirlendi. Komşularının iddiasına göre eşinden ve çocuklarından ayrı yaşayan T.A.'nın son zamanlarda psikolojik olarak sorun yaşadığı ve birkaç defa eşiyle kendini ziyarete geldiği dönemlerde şiddetli tartışma yaşadığı öğrenildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜM, SORUŞTURMA SONRASI AYDINLANACAK

Eşinden ayrı yaşayan iki çocuk babası emekli Uzman Çavuş T.A.'nın komşuları, silah sesi duymadıklarını, şehir dışında bulunan kardeşinin T.A.'ya ulaşamaması nedeniyle polise haber vermesi sonucu olayın ortaya çıktığını söyledi. Savcının incelemesini tamamlamasının ardından T.A.'nın cansız bedeni Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu adli merciler tarafından başlatılan soruşturma sonrası öğrenilecek. (DHA)

Kaynak: DHA
YORUMLAR
500
Emekli uzman çavuşun şüpheli ölümü! Evinde başından vurulmuş halde bulundu Emekli uzman çavuşun şüpheli ölümü! Evinde başından vurulmuş halde bulundu Ankara'da bir kişi evinde silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu Ankara'da bir kişi evinde silahla vurulmuş şekilde ölü bulundu

Polatlı, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Ankara'da emekli uzman çavuş evinde ölü bulundu - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
11:17 Uludağ'da özlenen manzara! İki gündür aralıksız yağıyor, kar kalınlığı 35 santimetreye ulaştı
11:45 Akşener'den sonra bir sürpriz HDP çıkışı da Fakıbaba'dan: İnşallah kapanmaz
11:38 Emekli uzman çavuşun şüpheli ölümü! Evinde başından vurulmuş halde bulundu
11:31 Biri ayağını birini kolunu uzattı! Simge Sağın ve Aybüke Pusat pozlarıyla şaşkına çevirdi
11:20 Hırsız, gece yarısı zile basıp ev sahibinden içerde düşürdüğü telefonu istedi
10:20 Bu kavun ağaçta yetişiyor! Kilosu 8 lira, 3 özelliğiyle dikkat çekiyor
10:43 Okul tuvaletinde yaptığı hata öğretmenin meslek hayatını bitirdi
10:30 Yaralı kedi, topallaya topallaya hastane aciline gitti
10:19 Destici'nin "Parti olarak potansiyelimiz yüzde 30" demesi sunucuyu şaşırttı: Fazla iddialı değil mi?
10:12 Survivor'dan dönen Berdan Mardini'nin yemek yediği anlar alay konusu oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.01.2023 12:44:41. #1.13#
SON DAKİKA: Ankara'da emekli uzman çavuş evinde ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement