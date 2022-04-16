Ankara'da emeklilerden 'zam' mitingi - Son Dakika
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Ankara'da emeklilerden 'zam' mitingi

16.04.2022 16:43

ANKARA'da Tüm Emekliler Sendikası ve Emekliler Dayanışma Sendikası üyesi yaklaşık 500 kişi, Anıtpark'ta miting düzenleyerek maaşlarına zam istedi.

ANKARA'da Tüm Emekliler Sendikası ve Emekliler Dayanışma Sendikası üyesi yaklaşık 500 kişi, Anıtpark'ta miting düzenleyerek maaşlarına zam istedi.

Tüm Emekliler Sendikası ve Emekliler Dayanışma Sendikası tarafından Anıtpark'ta düzenlenen 'Emekliye Zam' mitingine, Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen yaklaşık 500 kişi katıldı. Çok sayıda sendika üyesi emekli, müzik eşliğinde halay çekerek, 'Geçinemiyoruz, emekliye zam' sloganları attı. Burada konuşan Tüm Emekliler Sendikası Genel Başkanı Zeynel Abidin Ergen, işsizlerden sonra toplumun en yoksul kesiminin emekliler olduğunu belirterek, Emekliler sosyal ve kültürel yaşamdan koptu. Bunun nedeni parasızlık ve yoksulluk. Bunu duyurmak için farkındalık yaratmak istedik. 'Geçinemiyoruz' dedik, bütün temel gıda ürünlerinde zam üzerine zam yaptılar. Artık tencere kaynatamıyoruz. Tencere ve tavalarımız öfkelerimizle doluyor. İnsanın insana kul değil, insanın insana sığınak olduğu; yani barışın, sevginin ve hoşgörünün olduğu laik bir yaşam istiyoruz. Yüksek enflasyon karşısında büyük hak kayıplarımız olmuştur ve daha da olacağa benziyor. O nedenle maaşlarımıza insanca yaşanacak ek artış istiyoruz. Bu artış yüzde 60'tan az olmamalıdır. Emeklilerin sendika haklarının önündeki engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Bu konuyla ilgili bakanlıkla ortak çalışmaya hazırız dedi.

Ankara'da emeklilerden 'zam' mitingi
Ankara'da emeklilerden 'zam' mitingi
Ankara'da emeklilerden 'zam' mitingi

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Kaynak: DHA

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