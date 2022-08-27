Otomobil, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı 4 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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Otomobil, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı 4 ölü, 1 yaralı

27.08.2022 22:02
Otomobil, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı 4 ölü, 1 yaralı

ANKARA'da, emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

ANKARA'da, emniyet şeridinde park halinde bulunan TIR'a arkadan çarpan otomobildeki 4 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Ankara çevre yolunda Altındağ ilçesi yakınlarında meydana geldi. Fatih Ayyıldız idaresindeki 34 EL 0740 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp emniyet şeridinde park halindeki, sürücüsü henüz öğrenilemeyen TIR'a arkadan çarptı. Kazada, araçta sıkışan Fatih Ayyıldız, Hatice Ayyıldız, Adile Aydınar ve Mehmet Aydınar hayatını kaybetti, Miraç Altay Ayyıldız ise yaralandı. Yaralı Ayyıldız, bölgeye sevk edilen sağlık ekibinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Ölen 4 kişinin cenazeleri ise Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

TIR şoförü polis tarafından gözaltına alındı, kazayla ilişkin soruşturma başlatıldı. (DHA)

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Ucuz halı izdihamı! Vatandaşlar birbiriyle yarıştı Ucuz halı izdihamı! Vatandaşlar birbiriyle yarıştı Ankara'da feci kaza! Park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti Ankara'da feci kaza! Park halindeki tıra çarpan otomobildeki 4 kişi hayatını kaybetti
Kaynak: DHA

Ankara, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Otomobil, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı 4 ölü, 1 yaralı - Son Dakika

Bu haber Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. Demirören Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı Demirören Haber Ajansı kurumudur.

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SON DAKİKA: Otomobil, emniyet şeridindeki TIR'a çarptı 4 ölü, 1 yaralı - Son Dakika
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