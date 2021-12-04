Ankara'da engelli bireyler podyuma çıktı - Son Dakika

ANKARA'da '3 Aralık Dünya Engelliler Farkındalık Günü' kapsamında engelli bireyler kendi tasarladıkları özel kostümlerle podyuma çıktı.

Yenimahalle Belediyesi tarafından düzenlenen 'Farkımla Güzelim' programında belediyeye bağlı Nefes Engelliler Eğitim Merkezi'nden 27 öğrenci, kendi hayal güçlerini yansıtan kostümleriyle defile yaptı. Yaşları 4 ile 42 arasında değişen 27 engelli bireyin podyumdaki gösterileri izleyiciler tarafından yoğun alkış aldı. Dans Milli Takımı sporcusu Yeliz Güllü'nün tekerlekli sandalye ile yaptığı dans gösterisi de izleyenleri büyüledi. Programa katılan ses sanatçısı Melek Mosso da konser verdi.

'BİZİ İNSAN YAPAN KALBİMİZDİR'

Yenimahalle Belediye Başkanı Fethi Yaşar 2020, yılında yayınlanan Engelli ve Yaşlı İstatistik Bülteni'nde; Ulusal Engelli Veri Sistemi'nde engelli birey sayısının 2 milyon 535 bin 533 olarak belirlendiğini söyledi. Yaşar, konuşmasında şunlara değindi:

"Birbirimizi anladıkça dünya daha güzel olacak. Bugün kutlama yapılacak bir gün değil. Yani farkındalık yaratma günü. İnsan olma yönünde adım atma, onları anlamaya çalışma, elini taşın altına koyma günü. Sizlerin bizden başka hiçbir şey istemediğinin farkındayım. Yaşamı çekimsiz kılan bizleriz. Her şeyi bahane etmemizin nedeni beyninizdeki engeller. Yeter ki engel düşüncede olmasın. Bedensel engel değil ama düşüncedeki engeller, hayatı çekilmez kılan. Bizi insan yapan kalbimizdir" diye konuştu.