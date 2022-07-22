Ankara'da engelli çiftin lunaparka alınmamasına tepki

ANKARA'da, akülü tekerlekli sandalyeli engelli çiftin, daha önce akülü tekerlekli sandalye ile bir çocuğun ayağı ezildiği gerekçesiyle lunaparka alınmadığı iddia edildi. Aktif Engelliler Platformu üyesi engelliler duruma tepki gösterdi.

Sincan ilçesinde oturan Sibel ve Ömer Günen çifti, oğulları Burhan Berat Günen ve yeğenlerinin, 19 Temmuz akşamı Altındağ ilçesindeki Gençlik Parkı içinde bulunan lunaparka alınmadığı iddia edildi. Lunaparka girmek isteyen grup, kapıda görevlilerin engellemesiyle karşılaştı. Görevliler, daha önce akülü tekerlekli sandalyeyle bir çocuğun ayağının ezildiği, bu nedenle akülü tekerlekli sandalyesi olan kişilerin lunaparka girişinin yasaklandığını söyledi. Cep telefonu kamerasına yaşanan tartışmanın ardından engelli çift ile yakınları, görevliler tarafından uzaklaştırıldı.

Aktif Engelliler Platformu üyeleri, bugün Gençlik Parkı önünde toplanarak duruma tepki gösterdi. Platform üyesi 30 engelli, ayrımcılık yapıldığını ileri sürerek, tepkilerini dile getirdi. Platform Sözcüsü Ayhan Metin , olayın Anayasa, Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi, İnsan Hakları Beyannamesi, Engelliler Kanunu ve Türk Ceza Kanunu'na göre suç olduğunu söyledi. Basın açıklamasının ardından aralarında tekerlekli sandalyelilerin de bulunduğu engelliler, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı 'na giderek, işletmeci hakkında suç duyurusunda bulundu.Zorla dışarı çıkarılmadığını ileri süren Ömer Günen, "Bizi rencide edecek şekilde 'haydi yürüyün oradan' dediler. Ben polisi, zabıtayı aradım. 'Yetkinizi kullansanıza' dedim. 'Bize Türkiye 'nin her yerinde engelli olduğumuz için yasak yok, her yer serbest bize' dedim. Adaletten bunlara iyi bir yaptırım istiyorum. Biz, Türkiye'de engelliler birlikte olmadığımız sürece bu sorunları çözemeyiz. İnsanlarımızın duyarlı olmasını, devletimizin duyarlı olmasını, Avrupa Birliği uyum yasalarına uymasını istiyoruz" dedi.

Günen'in açıklaması sırasında araya giren lunapark işletmecisi Ufuk İlhan Gerim ise "Hiçbir zaman engelliye, özürlüye engel olmadık. Kartını gösteren giriyor. Biz kimseyi burada engellemeyiz" ifadelerini kullandı.