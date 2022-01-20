Ankara'da engelli öğretmenlerden atanma talebi - Son Dakika

Ankara'da atama bekleyen bir grup engelli öğretmen, 24 Nisan'da yapılacak Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavından (EKPSS) önce şubat ayında atama yapılmasını talep etti.

Ulus Meydanı'nda bir araya gelen gruptakiler adına basın açıklaması yapan Zeynep Akça, göreve başlamak için atama bekleyen 2 bin engelli öğretmen bulunduğunu söyledi.

Akça, "Kendi ayaklarımız üzerinde durmak, aile kurmak ve mesleğimizi icra etmek istiyoruz. Bizler artık evimizde değil sınıfımızda olmak istiyoruz. 2 bin engelli öğretmen olarak 24 Nisan'da yapılacak EKPSS'den önce şubat ayında da atama yapılmasını talep ediyoruz." diye konuştu.