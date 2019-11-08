Son Dakika Haberleri: Ankara'da erik ağacı çiçek açtı
Son Dakika Güncel Ankara'da erik ağacı çiçek açtı

Ankara'da erik ağacı çiçek açtı

6 saat önce

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde erik ağaçlarının bu yıl ikinci kez çiçek açıp, meyve vermesi şaşırttı.

Ankara'da erik ağacı çiçek açtı, System.String[]

Ankara'nın Beypazarı ilçesinde erik ağaçlarının bu yıl ikinci kez çiçek açıp, meyve vermesi şaşırttı.

Bağözü Mahallesi'nde yaşayan Seyfi Erdoğan'a ait meyve bahçede, sıcak havaya aldanan erik ağaçları çiçek açması dikkati çekti.

Erdoğan, yaptığı açıklamada, hayatında ilk kez meyve ağaçlarının sonbaharda çiçek açtığını belirterek, yazın bu ağaçlardan iki kasa meyve topladıklarını söyledi.

Eriğin sıcak havaya aldandığını dile getiren Erdoğan, "Çiçek açmaya devam ediyor. Bir taraftan da meyve veriyor. Dün iki kova erik topladık. Bu yıl iki kez meyve verdi." dedi.

Beypazarı, Bağözü, Ankara, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 08.11.2019 10:32 Kaynak: AA
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