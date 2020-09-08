Ankara'da eş zamanlı rüşvet operasyonu - Son Dakika

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, Ankara Valiliğine bağlı Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığında görevli 19 kamu görevlisi ile kurum tarafından yapılan ihalelerde rüşvet karşılığında menfaat temin ettikleri ileri sürülen 28 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi. Hakkında gözaltı kararı çıkartılan 47 şüpheliden 37'si eş zamanlı gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

(İHA)