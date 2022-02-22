Son dakika! Eşi tarafından okulda öldürülen 2 çocuk annesinin cenazesi memleketine getirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Son dakika! Eşi tarafından okulda öldürülen 2 çocuk annesinin cenazesi memleketine getirildi

22.02.2022 22:33
Son dakika! Eşi tarafından okulda öldürülen 2 çocuk annesinin cenazesi memleketine getirildi

Son dakika gündem haberi... ANKARA'da temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda boşanma aşamasındaki Mehmet Kuyar (33) tarafından bıçaklanarak öldürülen Gülsüm Kuyar'ın (29) cenazesi, memleketi Mersin'in Mut ilçesine getirildi.

ANKARA'da temizlik görevlisi olarak çalıştığı okulda boşanma aşamasındaki Mehmet Kuyar (33) tarafından bıçaklanarak öldürülen Gülsüm Kuyar'ın (29) cenazesi, memleketi Mersin'in Mut ilçesine getirildi.

Olay, dün akşam saatlerinde Ankara'nın Sincan ilçesindeki Şehit Gökhan Uysal Ortaokulu'nda meydana geldi. Mehmet Kuyar, iddiaya göre ayrılma aşamasında olduğu eşi Gülsüm Kuyar'ın temizlik personeli olarak çalıştığı okulun duvarından atlayarak içeriye girdi. Hakkında uzaklaştırma kararı bulunan Mehmet Kuyar, sınıfta temizlik yapan Gülsüm Kuyar ile tartışmaya başladı. Genç kadını defalarca bıçaklayan Mehmet Kuyar, olayından ardından kaçtı. Ağır yaralanan Gülsüm Kuyar, ambulans ile kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Bugün otopsisi yapılan 2 çocuk annesi genç kadının cenazesi, yakınlarına teslim edildi. Yarın defnedilmek üzere memleketi Mersin'in Mut ilçesine getirilen Kuyar'ın cenazesi, hasta morguna kaldırıldı.

Hastane önünde gazetecilere konuşan Kuyar'ın kuzeni Halil Acar, "Emanetimizi aldık geldik. Mut Devlet Hastanesi'nin morguna koyduk. Yarın öğle namazından önce toprağa defnedeceğiz. Çok üzgünüz, acımız büyük, tarifi yok. Hep televizyonlardan izler, duyardık. Başımıza geleceğini hiç bilmezdik. Acının tarifi yok. Ateş düştüğü yeri yakıyor" dedi.

Cenazenin yarın sabah morgdan alınarak öğle namazından önce Gülnar'ın Konur Mahallesi'nde toprağa verileceği belirtildi.


YORUMLAR
500
Son dakika haber | Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının babaevinde yas var Son dakika haber | Ankara'da eşi tarafından öldürülen kadının babaevinde yas var Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı Tarsus'ta trafik kazası: 2 yaralı

Adli Tıp, Sincan, Mersin, Ankara, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika! Eşi tarafından okulda öldürülen 2 çocuk annesinin cenazesi memleketine getirildi - Son Dakika


Son Dakika
22:49 Son Dakika: ABD Başkanı Joe Biden, Rusya'ya uygulayacakları yaptırımları açıkladı
22:36 Öğrencisini elle taciz ettiği öne sürülmüştü! O okul müdürü açığa alınıp tutuklandı
22:35 Fenerbahçe'den sonra gideceği takım merak ediliyordu! İşte Vitor Pereira'nın herkesi şaşırtan yeni takımı
22:33 Son Dakika: Putin'in kararına Biden'dan sert cevap: Rusya ağır bedel ödeyecek.
22:31 Başakşehir galibiyetleri arka arkaya alıyor! Konyaspor'a zirve yolunda bir yara daha
21:57 27 ülke anlaşma sağladı! AB'den Rusya'ya karşı sert yaptırım kararları kapıda
21:42 Galatasaray'da sular durulmuyor! Torrent, yıldız futbolcuları takımda istemiyor
21:13 Ukrayna ve Rusya'nın karşılaştırmalı askeri güçleri!
20:53 Fenerbahçe bir türlü ikna edememişti! Beşiktaş, dünyaca ünlü hocayla iletişime geçti
16:41 Ukrayna'da hangi Türk şirketler faaliyette? Olası bir savaş ekonomimize doğrudan tehdit
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2022 22:59:22. #1.13#
SON DAKİKA: Son dakika! Eşi tarafından okulda öldürülen 2 çocuk annesinin cenazesi memleketine getirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement