Son Dakika Haberleri: Ankara'da Eşini Av Tüfeğiyle Öldüren Kişi İntihar Etti

Ankara'da Eşini Av Tüfeğiyle Öldüren Kişi İntihar Etti

18 dakika önce

Ankara'nın Keçiören ilçesinde, çocuklarının önünde eşini av tüfeğiyle öldüren koca intihar etti.

Ankara'da Eşini Av Tüfeğiyle Öldüren Kişi İntihar Etti, System.String[]
Ankara'nın Keçiören ilçesinde, çocuklarının önünde eşini av tüfeğiyle öldüren koca intihar etti.

Bir süre önce eşinden gördüğü şiddet nedeniyle kadın sığınma evine yerleşen dört çocuk annesi Ayten Bayrambey, kalan eşyalarını almak için Kuşçağız Mahallesi'ndeki evine geldiğinde eşi İdris Bayrambey ile tartışmaya başladı.

Tartışmanın büyümesi üzerine, evdeki av tüfeğiyle çocuklarının önünde eşine ateş eden İdris Bayrambey, ardından aynı silahla kendisini vurdu.

Silah seslerini duyan komşularının haber vermesi üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekibi geldi.

112 Acil Servis ekipleri, çiftin olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Cenazeler, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Ailenin, 2010 yılında Kars merkeze bağlı Ağadeve köyündeki evlerinin yıkılması üzerine, yaptıkları barakada yaşadığı, İdris Bayrambey'in iş bulamaması nedeniyle bir süre sonra Ankara'ya göç ettiği öğrenildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 02:37 Kaynak: AA

Ankara, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Fahri Konsolos, Güvenlik Görevlisinin Silahıyla Başına Ateş Ederek İntihar Etti Ankara'nın Kuşçağız Mahallesi'nde Karısıyla Tartışan Koca, Çocuklarının Gözü Önünde Eşini Öldürdü.

Genç Mimarın Şüpheli Ölümü Şehir Magandası, Küçük Çocuğun Başına Silah Dayayıp "Sıkarım Kafana" Diyerek Tehdit Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.2.2019 14:55:56. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Ankara'da Eşini Av Tüfeğiyle Öldüren Kişi İntihar Etti
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]