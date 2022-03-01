Başkent'te boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren zanlı kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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Başkent'te boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren zanlı kıskıvrak yakalandı

01.03.2022 06:28
Başkent'te boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren zanlı kıskıvrak yakalandı

Ankara'nın Sincan İlçesinde boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşini çalıştığı okulda bıçaklayarak öldüreren ve olay sonrası kaçan zanlı polisin operasyonu ile saklandığı yerde yakalandı.

Ankara'nın Sincan İlçesinde boşanma aşamasında olduğu ve hakkında uzaklaştırma kararı bulunan eşini çalıştığı okulda bıçaklayarak öldüreren ve olay sonrası kaçan zanlı polisin operasyonu ile saklandığı yerde yakalandı. Zanlının yakalanmamak için bir süre metruk yerlerde kaldığı, telefon kullanmayarak kimse ile irtibata geçmediği öğrenildi.

Ankara'nın Sincan ilçesinde 21 Şubat'ta bir ortaokulda temizlik görevlisi olarak çalışan 29 yaşındaki 2 çocuk annesi Gülsüm K, hakkında uzaklaştırma kararı bulunan 33 yaşındaki eşi Mehmet K. tarafından bıçaklanmış, zanlı olay sonrası kaçarken Gülsüm K. hayatını kaybetmişti.

Soruşturmayı derinleştiren Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ve Sincan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, zanlı Mehmet K'nın Sincan'da saklandığı adresi belirleyerek operasyon gerçekleştirerek kıskıvrak yakaladı.

Gözaltına alınan zanlı, polise verdiği ilk ifadede eşinin kendinden boşanmak istediğini, kendisinin istemediğini belirterek, aralarında çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesinden sonra bıçakla eşine saldırıp kaçtığını belirtti.

Zanlının emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi. Daha önce de yaralama suçundan kaydı bulunan ve bu suçtan dolayı cezaevinde yattığı öğrenilen Mehmet K.'nın yakalanmamak için bir süre metruk yerlerde kaldığı, telefon kullanmayarak kimse ile irtibata geçmediği de öğrenildi. - ANKARA

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Emniyet Müdürlüğü, Hisarcık, Sincan, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Başkent'te boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren zanlı kıskıvrak yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Başkent'te boşanma aşamasında olduğu eşini bıçaklayarak öldüren zanlı kıskıvrak yakalandı - Son Dakika
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