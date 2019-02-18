Ankara'da Eşini Öldüren Koca, Saklandığı Evde Yakalandı
1 saat önce
Ankara'da eşini öldüren koca, saklandığı evde yakalandıANKARA, (DHA) - ANKARA'nın Mamak ilçesinde, kendisinden boşanmak isteyen ve annesinin evine giden Döndü Şengül'ü (40) tabancayla öldüren kocası Şükrü Şengül (40), saklandığı adreste suç aletiyle birlikte yakalandı.
Ankara
'da eşini öldüren koca, saklandığı evde yakalandı
ANKARA, (DHA
) - ANKARA'nın Mamak
ilçesinde, kendisinden boşanmak isteyen ve annesinin evine giden Döndü Şengül'ü (40) tabancayla öldüren kocası Şükrü Şengül (40), saklandığı adreste suç aletiyle birlikte yakalandı.
Dün sabah saatlerinde Mamak ilçesi Mehtap Mahallesi Okullar Caddesi'nde meydana gelen olayda, eşi Şükrü Şengül'le yaşadığı sıkıntılar nedeniyle annesi Satı E.'nin evine giden Döndü Şengül, kızı E.Ş.'yi (8) yan binadaki okula bırakıp eve döndüğü sırada, Şükrü Şengül'ün silahlı saldırısına uğradı. Vücuduna isabet eden kurşunlarla ağır yaralı halde Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne Şengül, doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti.
Zanlı kocanın yakalanması için harekete geçen polis ekipleri, şahsı Kıbrısköy Mahallesi Kavaklıdere
mevkiindeki evinde suç aleti tabancayla birlikte yakaladı. Gözaltına alınan zanlı, sorgulanmak üzere Ankara Emniyet Müdürlüğü
'ne götürüldü.
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Haber Yayın Tarihi : 18.02.2019 11:39 Kaynak: DHA
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