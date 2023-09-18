"Beni aldattı" dediği karısını sokak ortasında döverek bayılttı

Ankara'nın Mamak ilçesinde Gökhan T. (38), tartıştığı eşi Elvan T.'yi (34) sokakta tokat atarak bayılttı. Olay, cep telefonu kamerasına yansırken, iki taraf birbirinden şikayetçi oldu.

ARAÇTAN İNİP TARTIŞMAYA DEVAM ETTİLER

Dün saat 23.00 sıralarında Ege Mahallesi 788'inci Cadde'de meydana gelen olayda Gökhan T., eşi Elvan T. ile otomobilde bilinmeyen bir nedenle tartıştı. Araçtan inen çift tartışmaya devam etti.

BAYILTAN TOKAT

Kavgaya dönen olayda Gökhan T., kendisine doğru gelen eşine tokat attı. Elvan T., aldığı darbeyle yerel düşerek baygınlık geçirdi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde müdahalesi yapılan Elvan T., ailevi sebeplerden tartıştıklarını, eşinin kendisini darbederek, tehdit ve hakarette bulunduğunu, şikayetçi olduğunu, uzaklaştırma kararı verilmesini istediğini söyledi.

ALDATILDIĞINI ÖNE SÜRDÜ

Gökhan T. ise eşinin daha önce kendisini aldattığını, bu nedenle evde huzursuzluk olduğunu söyledi. Gökhan T., karşılıklı birbirlerine hakaret ettiklerini; ancak şiddet uygulamadığını, eşinden şikayetçi olduğunu söyledi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.