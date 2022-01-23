Ankara'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu - Son Dakika

Ankara'da kar kartpostallık görüntüler oluşturdu

Ankara'da kar yağışı sonrası Kuğular dondu

ANKARA - Ankara'da etkili olan kar yağışının ardından Kuğulu Park, Kızılay ve Ulus'ta oluşan kartpostallık fotoğraflar görenleri hayran bıraktı. Vatandaşlar ise Kuğulu Park'a giderek donan kuğuları ve havuzları fotoğrafladı.

Ankara'da akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası oluşan görüntüleri vatandaşlar fotoğrafladı. Vatandaşların yoğun olarak ziyaret ettiği Kuğulu Park'ta kuğuların ve havuzun donduğu görülürken kimileri ise bu durumu fotoğrafladı. Hafta sonu tatilini de fırsat bilen vatandaşlar bol bol fotoğraf çekindi. Bazı vatandaşlar ise yanlarında getirdikleri malzemelerle kayak yaptı. Ankara Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler ise kar yağışı sonrası don olaylarına karşı küreme çalışmalarına aralıksız devam etti.