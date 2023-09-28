Ankara'da ev sahibi, kanser hastası olan kiracısının elektrik, su ve doğal gazını kesti - Son Dakika

Ankara'da ev sahibi, kanser hastası olan kiracısının elektrik, su ve doğal gazını kesti

Ankara\'da ev sahibi, kanser hastası olan kiracısının elektrik, su ve doğal gazını kesti
Son Güncelleme: 28.09.2023 20:16

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir ev sahibi kanser hastası kiracısını evden çıkarmak için elektrik, su ve doğal gazı kesti. Kiracı Çetin Gençalp, eşinin hastalığından dolayı çalışamadığını söyleyerek, ''Yardıma muhtacız şu anda. Bize 'Evimden çıkın ve evimin eksiklerini tamamlayın' diyor. 'Hastan beni ilgilendirmez' diyor. 3-4 gün önce de noterden ihtar çekmişler. Hiç mi vicdanı yok?'' ifadelerini kullandı.

Ankara'nın Sincan ilçesinde, bir ev sahibi kanser hastası kiracısını çıkaramayınca elektrik, su ve doğal gazı kesti. Eşinin hastalığından dolayı çalışamadığını söyleyen Çetin Gençalp ev sahibine isyan ederek, "Yardıma muhtacız şu anda. Bize 'Evimden çıkın ve evimin eksiklerini tamamlayın' diyor. 'Hastan beni ilgilendirmez' diyor. 3-4 gün önce de noterden ihtar çekmişler. Hiç mi vicdanı yok?" dedi.

Sincan ilçesi Mustafa Kemal Mahallesi 1. Cadde'deki bir apartmanda oturan 3 çocuklu Çetin ve Nilüfer Gençalp çifti, ev sahibi tarafından evden çıkarılmak istendi. Çetin Gençalp, karısının kanser hastası olması nedeniyle evden çıkamayacağını söyledi. İddiaya göre ev sahibi bunun üzerine evin elektriğini, suyunu ve doğal gazını kesti.

"HİÇ Mİ VİCDANIN YOK?"

Kiracı Çetin Gençalp, "Eşim hasta ve hastalığından dolayı çalışamıyorum. Yoksa ben her işte çalışırım. Ama hastanın yanından ayrılamıyorum. Devlet büyüklerinden yardım bekliyorum. Ev sahibi bizi ve çocukları tehdit ediyor. Eşimin hastalığının yarısı onları çok düşünmesinden. Bize kötülük yapıyor. Yardıma muhtacız şu anda. Bize 'Evimden çıkın ve evimin eksiklerini tamamlayın' diyor. 'Hastan beni ilgilendirmez' diyor. 'Deprem olmuş' diyorum. 'Deprem de beni ilgilendirmez' diyor. Adam hiçbir şey düşünmüyor. Elektriğimi, suyumu kestiler. 3-4 gün önce de noterden ihtar çekmişler. Hiç mi vicdanı yok? Şu an hasta, ölüm döşeğinde yatıyor. Elektrik, su ev sahibinin üzerine. Üstümüze alacaktık ama ev sahibi 'Bende kalsın' dedi. Elektriği, suyu kendi üstümüze alırsak evi de kendi üstümüze alacakmışız gibi bir his uyandırdı onda. Fatura gelmediği zaman hemen arıyor beni" ifadelerini kullandı.

"ELEKTRİĞİ DE BİZDEN ÇEKİYORLAR"

Kiracı çiftin komşuları ise, "Kiracı komşumuz. Dün gelmiş elektriğini, suyunu kesmiş. Bu kadın kanser hastası. Durumları yok, yüksek kira istiyor. Biz 'Yapmayın' diyoruz. 'Allah'tan kork, kadın hasta' diyoruz ama 'Ölsün, bana ne' diyor. Elektriği de komşular olarak bizden çekiyorlar. Hastası olmasa zaten biz diyeceğiz çık diye ama hastası var. Herhangi bir geliri yok. 2 senedir çalışmıyor adam" dediler.

EV SAHİBİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDU

Ev sahibinin kiracısının çıkması için ihtarname yolladığı ve Çetin Gençalp'in karakola giderek ev sahibi hakkında şikayetçi olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Emlak Ankara'da ev sahibi, kanser hastası olan kiracısının elektrik, su ve doğal gazını kesti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Ankara'da ev sahibi, kanser hastası olan kiracısının elektrik, su ve doğal gazını kesti - Son Dakika
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