Ankara'da ev sahibi, yavru köpek besleyen kiracısı tarafından vuruldu

Yıldıztepe Mahallesi'nde iddialara göre kiracı Fatih T., ev sahibiyle ortak kullandıkları evin bahçesinde yavru köpek beslemeye başladı. Bunun üzerine ev sahibi Orhan M. ise bahçede köpek beslenilmesini istemediğini belirtti. İkili arasında yaşanan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü.

HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ

Tartışma sırasında Fatih T., evinden aldığı pompalı tüfekle Orhan M.'ye bir el ateş etti. Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine birçok polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Orhan M., yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

"KÖPEK YÜZÜNDEN TARTIŞMA ÇIKTI"

Olay anına şahit olduğunu söyleyen üst komşu Emine Doğar ise yaşananları şu şekilde anlattı: "Bahçede bir küçük köpek yüzünden tartışma çıktı. Rahmetli de çok ağır kelimeler kullandı. Önce bir ağaç tartışması yaptılar. Onun ardından ev sahibi çocuğu çok ağır sözleriyle tahrik etti. Çocuk da bir sinirle içeriye girip bir el ateş etti. Ev sahibi olduğu yere yığıldı. Oğlan dışarı çıktı ve elini kafasına koydu ve şok yaşadı. Ne yapacağını bilemedi zaten o an. Ardından olay yerine gelen polis ve ambulans geldiler kaldırıp gittiler. Kendisi kaçmadı zaten oturup polisleri bekledi. Polisler tüfeğini de aldılar." Olayın ardından şoka giren zanlı Fatih T. ise olay yerine gelen Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerine teslim oldu.