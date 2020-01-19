Ankara'da ev yangını korkuttu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Ankara'da ev yangını korkuttu - Son Dakika

Ankara'da ev yangını korkuttu

6 saat önce

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Ankara'nın Sincan ilçesinde bir evde çıkan yangın korku dolu anlar yaşanmasına neden oldu.

Olay, Ankara'nın Sincan ilçesi Ahi Evran Mahallesi'nde bulunan Diriliş Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bir binanın ikinci katında bulunan bir dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Evin bir kısmını saran alevler, pencereden dışarıya kadar ulaştı. İhbar üzerine olay yerine polis, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yangında ölen ya da yaralanan bulunmadığı öğrenilirken, evde maddi hasar oluştu. Öte yandan, evin dışına kadar çıkan alevlerin görüntüsü, kameralara yansıdı.

(Gökşen Efe/İHA)

Ankara'da ev yangını korkuttu

Sincan, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.01.2020 11:10 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sokak köpeğini ezip arkasına bile bakmadan yoluna devam etti
Burun ameliyatı olmaya gitti, kalbinin doğuştan delik olduğunu öğrendi Son 5 yılda satılmayan biletlere çıkan ikramiye tutarı açıklandı Meteoroloji'den peş peşe uyarılar! Önümüzdeki hafta kar yağışı etkili olacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.01.2020 05:24:16. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Ankara'da ev yangını korkuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]