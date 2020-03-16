Ankara'da evde çıkan yangın hasara neden oldu - Son Dakika
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Ankara'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

6 saat önce

Ankara'da bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Ankara'da bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangın maddi hasara neden oldu.

Alınan bilgiye göre, Çankaya Uzun Selvi Sokak'taki 4 katlı binanın zemin katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Bu sırada evde olmayan Yılmaz A, oturduğu dairenin yandığını duyunca mahalleye gelerek içeri girdi.

Durumu fark eden ve çağrılarına yanıt alamayan komşuların ihbarı üzerine yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, Yılmaz A'yı baygın halde buldu.

Dumandan etkilendiği belirlenen Yılmaz A, daireden çıkarılarak 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Maddi hasara neden olan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Ankara'da evde çıkan yangın hasara neden oldu

Çankaya, Ankara, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.03.2020 11:04 Kaynak: AA
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