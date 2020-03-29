Ankara'da "evde kal" çağrısı etkili oldu
6 saat önce
Sıhhıye-Kızılay istikameti boş sokaklar Kızılay meydanından görüntü Yollardan görüntü Otobüs duraklarından görüntü Parklardan görüntü ANKARA (AA) Yeni tip koronavirüse yönelik İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirlerin ve "evde kal" çağrılarının ardından Ankara'daki cadde ve meydanlardaki...
Sıhhıye- Kızılay istikameti boş sokaklar
Kızılay meydanından görüntü
Yollardan görüntü
Otobüs duraklarından görüntü
Parklardan görüntü ANKARA (AA) Yeni tip koronavirüse yönelik İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirlerin ve "evde kal" çağrılarının ardından Ankara'daki cadde ve meydanlardaki yoğunluğun oldukça azaldığı görüldü.
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 12:29 Kaynak: AA
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