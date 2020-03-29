Parklardan görüntü ANKARA (AA) Yeni tip koronavirüse yönelik İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirlerin ve "evde kal" çağrılarının ardından Ankara 'daki cadde ve meydanlardaki yoğunluğun oldukça azaldığı görüldü.

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