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Ankara'da "evde kal" çağrısı etkili oldu - Drone
6 saat önce
Yeni tip koronavirüse yönelik İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirlerin ve "evde kal" çağrılarının ardından Ankara'daki cadde ve meydanlardaki yoğunluğun oldukça azaldığı görüldü.
Yeni tip koronavirüse yönelik İçişleri Bakanlığınca alınan tedbirlerin ve "evde kal" çağrılarının ardından Ankara'daki cadde ve meydanlardaki yoğunluğun oldukça azaldığı görüldü. (2)
Haber Yayın Tarihi: 29.03.2020 04:11 Kaynak: AA
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