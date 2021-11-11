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Son dakika haberi! Ankara'da bir evde yangın çıktı - Son Dakika

Son dakika haberi! Ankara'da bir evde yangın çıktı

11.11.2021 21:20

Son dakika 3. sayfa haberi: Ankara'da bir evde yangın çıktı Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Ankara'da bir evde yangın çıktı

ANKARA - Ankara'nın Altındağ ilçesinde bir evde çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, akşam 18.00 sıralarında Ankara'nın Altındağ ilçesine bağlı Hacı Doğan Mahallesi'nde bulunan Topçular sokaktaki bir evde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre bir evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Yangını fark eden mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu evde çıkan yangın söndürülürken can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri yangın ile ilgili inceleme başlattı.

"Mahalle sakinleri sürekli çıkan yangınlardan şikayetçi"

Defalarca evinde yangın çıktığını belirten ev sahibi Musa Yücel, "Evimizin yandığının haberini aldık ve hemen geldik. Çıkan yangın ilk değil. Defalarca evimiz yandı. Her ay bir yangın çıkıyor. Yanan ev benim dedemden kalma bir ev. İçinde oturanlarda bizim komşularımız. Mahallemizde sürekli tekin olmayan şahıslar dolaşıyor. Bu şahıslar uyuşturucu kullanıyorlar. Her köşe bucakta yataklar var. Bu şahıslar mahallemizde geziyorlar. Yetkililerden bir çözüm bekliyoruz" dedi.

Namaz kılmak için abdest aldığı sırada arkadaşlarının bağırması üzere yangını fark eden kiracı Mustafa Saçlı, "Ben kiracıyım evimde oturuyordum. Namaz kılmak için abdest alıyordum. Daha sonra arkadaşlar yangın var diye bağırdılar ve dışarı çıktım. Sonra baktım ki ev yanıyor. Tam o sırada evde tüplerin olduğu aklıma geldi ve eve girdim. Eve girince üstüme yanan kalas düştü. Bu yangın ilk değil. Mahallede gezen tinerciler evlerimiz sürekli yakıyorlar" diye konuştu.

Son dakika haberi! Ankara'da bir evde yangın çıktı
Son dakika haberi! Ankara'da bir evde yangın çıktı
Son dakika haberi! Ankara'da bir evde yangın çıktı
Son dakika haberi! Ankara'da bir evde yangın çıktı
Son dakika haberi! Ankara'da bir evde yangın çıktı
Son dakika haberi! Ankara'da bir evde yangın çıktı
Son dakika haberi! Ankara'da bir evde yangın çıktı

İtfaiye, Ankara, Yangın, İsyan, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika haberi! Ankara'da bir evde yangın çıktı - Son Dakika


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